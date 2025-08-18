Memurların grev hakkı var mı? Özgür Erdursun yanıtladı

Sendikaların 81 ilde iş bırakma eylemi çağrısına yurt genelinde katılımlar oldu . 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürerken akıllara işçilerde olduğu gibi memurların da grev hakkı olup olmadığı sorusu takıldı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, memurların "iş bırakma", "grev" gibi hakları olup olmadığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Erdursun akıllara takılan soruya madde madde yanıt verdi.

"Eylemler sembolik"

-Türkiye’de memurların grev hakkı yoktur.

-Anayasa’nın 53. maddesi memurlara yalnızca toplu sözleşme hakkı tanır.

4688 sayılı yasa da grev hakkını değil, yalnızca toplu sözleşme düzenini içerir.

-Memurların talepleri hükümetle yapılan toplu sözleşme görüşmeleri üzerinden yürütülür.

-Uyuşmazlık halinde konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gider; kararları bağlayıcıdır.

-Fiili grev ya da iş bırakma, hukuken geçerli sayılmaz.

-Böyle bir durumda memurun işe gelmediği günler için maaş kesintisi yapılır.

Ayrıca disiplin cezaları uygulanabilir: uyarı, kınama, maaş kesme, hatta daha ağır cezalar.

-Buna rağmen sendikalar, zaman zaman sembolik iş bırakma eylemleri yapmaktadır.

-Sonuç olarak memurlar için “grev” bir hak değil, ancak sendikal eylem biçimidir; yasal koruması yoktur.