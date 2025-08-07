Menemenle karın doyurmak artık lüks: Yıllık maliyeti yüzde 45 arttı

Menemen endeksi olarak adlandırılan ve menemen yapımında kullanılan ürünlerin de fiyatı artıyor.

Menemen Endeksi'nin mucidi olarak bilinen Doç Dr. Caner Özdurak'ın sosyal medya üzerinde paylaştığı notta en çok fiyat artışı çarliston biberde görüldü.

Özdurak, menemenin içindeki diğer ürünlerin artışlarına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı menemen enflasyonu yumurtada görülen %2.64’lük ve çarliston biberdeki %12,77’lik artışa rağmen ve kuru soğan ve domateste görülen sırasıyla %10.20 ve %1,56’lık aylık düşüşlerin de etkisiyle aylık %1,60, yıllık ise ile %44,87 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı geçmiş verilere de bakıldığında Mayıs ve Haziran aylarındaki negatif değerlerden sonra tekrar pozitif değerlere ulaştığımız aydır.

Böylece Mayıs Menemen Endeksi aylık enflasyon bilgi notumuzdaki büyük bir aksilik yaşanmaması halinde, yaz dönemi boyunca fiyatların mevcut seviyelerde kalması, hatta bir miktar daha düşmesi beklenmektedir” yorumumuzun da gerçekleştiğini de teyit etmiş durumdayız."