Menkul kıymet tesisine 15 bin TL sınırı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet düzenlemesinde 15 bin liraya kadar kredi kartı nakit avans ve kuyum harcamalarına istisna getirdi. Merkez Bankası hafta başında kredi kartından nakit çekim ve kuyum harcamalarına menkul kıymet tesisi getirmesinin ardından bankacılık sektörü kredi kartından nakit çekim ve kredili mevduat harcamalarına sınır getirmişti.

Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında hafta başında değişikliğe gitmişti. Buna göre, Müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiği belirtilmişti. Değişikliğin 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimler için geçerli olacağı kaydedilmişti.