Mercedes-Benz Group AG, Çin'deki personel sayısını yüzde 15 azaltacak

Bloomberg'in konuya yakın iki ayrı kaynağa dayanarak verdiği haberine göre Mercedes-Benz Group AG dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de artan rekabet koşulları nedeniyle maliyetlerini düşürmek amacıyla Çin'deki iş gücünün yüzde 15'i civarında bir personelini özellikle finansman ve satış birimleri başta olmak üzere işten çıkarmayı planlıyor.

Mercedes-Benz Automobile Finance Co. ve Beijing Mercedes-Benz Sales Service Co.'nun işten çıkarmaların yükünü çekeceğini belirten kaynaklar, birimlerin alıcılara daha cazip otomobil kredileri sunabilen devlet bankaları da dahil olmak üzere Çin kurumlarıyla rekabet etmekte zorlandığını söyledi.

"İşten çıkarmaların işgücünün yüzde 15'inin altında kalabilir"

Otomobil üreticisi, bazı sabit süreli personel için sözleşmeleri yenilememek de dahil olmak üzere işten çıkarmalara çoktan başladı, ancak kişilere göre işten çıkarmalar bu ay hızlandı. Kaynaklar, Mercedes-Benz'in planlarının değişebileceğini ve şirketin henüz işten çıkarmaların kapsamı hakkında nihai bir karar vermediğini belirterek işten çıkarmaların işgücünün yüzde 15'inin altında kalabileceğini vurguladılar.