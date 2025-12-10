Merkez bankalarına Türkiye uyarısı: Ağır fatura ödemeyin!

Financial Times, Türkiye'nin özellikle 2023 yılı seçimleri öncesi izlediği maliye politikasının ağır faturasını hala ödediğini anlatan bir analiz haber yayımladı.

Merkez bankalarına uyarılarda bulunulan haberde geleneksel faiz–enflasyon dengesinin bozulduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Yıllardır nüfusu 85 milyon civarında olan Türkiye, küresel ekonomide yükselen bir aktör konumunda. Ancak geçtiğimiz yıllarda uygulanan alışılmadık para politikasıyla, geleneksel faiz–enflasyon dengesi çarpıtıldı.

Özellikle 2022 yılında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 85’i aşarak, Avrupa ortalamasının çok üzerinde gerçekleşti.

2023 sonrası geri dönüş: Sıkı para politikası

2023 seçimlerinden sonra Türkiye’de para politikasında köklü bir dönüş yaşandı: TCMB yönetimi değişti ve 'sıkı para politikasını' yeniden benimsedi.

Şu anda görevde bulunan Merkez Bankası Başkanı, ekonomi eğitiminin ardından New York Fed’de görev yapan Fatih Karahan. Başkan Karahan, 'sıkı para politikası ile enflasyonu tek hanelilere çekme hedefiyle' adımlar atmaya devam ettiklerini sık sık söylüyor.

Enflasyonda düşüş var ama “yapışkanlık” sürüyor

Kasım 2025’te açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 31’e geriledi; ancak hizmet ve temel mal fiyatları gibi alt kalemlerde fiyat baskısı sürüyor.

Uzmanlar ve eski merkez bankası yetkilileri, bu tür düşüşlerin yüzeysel olduğunu, fiyat baskısının içselleştiğini ve ekonomide “kalıcı enflasyon” riskinin devam ettiğini belirtiyor."

Merkez bankaları için neden ders niteliğinde?

Financial Times, Türkiye’nin örneğini “iyi niyetli ama hatalı para politikalarının bedelinin ağır olduğu” yönünde bir uyarı olarak sunuyor.

Özellikle düşük faiz+yüksek enflasyon kombinasyonunun uzun vadede vatandaşın alım gücünü erittiği vurgulanıyor.

Haberde, küresel merkez bankalarına, “İyi niyetle bile olsa, geleneksel para politikasından uzaklaşmak riskli” mesajı verilirken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin yanlış para yönetimlerinin toplumun daha geniş kesimlerini uzun süreli ekonomik şoka sürükleyebileceği uyarısı yapılıyor.

Merkez Bankası’nın 2025 hedefleri ve piyasalara mesajı

Financial Times'a göre, 2026 ve 2027 için enflasyonda sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 gibi hedefler konulsa da bu hedefler, mevcut fiyat baskıları ve küresel ekonomik riskler karşısında hala tartışmalı rakamlar gibi görünüyor.

"Türkiye’nin yaşadığı deneyim, politika faizi, kur baskısı, gelir–fiyat dengesizliği ve enflasyon beklentilerinin şekillenmesi, gelişmekte olan ülkeler için önemli bir örnek teşkil ediyor" cümleleriyle tamamlanan haberde, sürecin “ekonominin istekle değil, verilerle hareket edilmesi gereken bir ders” olduğu hatırlatılıyor.