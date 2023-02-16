Merkez Bankası 1.8 milyar TL'lik tahvil aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün başladığı tahvil ve kira sertifikası alımlarına bugün nominal 1.8 milyar TL ile devam etti.

TCMB tarafından kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen tahvil ve kira sertifikası doğrudan alımları, bireysel emeklilik fonlarında tahvilden hisseye geçiş getiren düzenleme ile piyasada oluşabilecek likidite açığını gidermek için dün başlamıştı.

Toplam nominal 8 milyar TL ile bireysel emeklilik sektörü kaynaklı tahvil satışlarının tamamına denk ulaşması beklenen alımlarda dünkü 4.1 milyar TL de dahil yaklaşık 6 milyar TL tamamlanmış oldu.