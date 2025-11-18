Merkez Bankası 2025 Aralık faizi ne zaman açıklanacak? Bir sonraki faiz kararı tarihleri...

TCMB’nin 2025 senesi adına paylaştığı takvime göre PPK, yıl içinde sekiz kez bir araya gelinecek. Bu çerçevede, Aralık 2025 faiz kararı için tespit edilen tarih de netleşti. Ekonomide yakından izlenen toplantıda, senenin son politika faizi açıklanacak ve parasal duruşa ilişkin yeni sinyaller verilecek. Peki Merkez Bankası 2025 Aralık faizi ne zaman açıklanacak? İşte bir sonraki faiz kararı tarihleri...

Merkez Bankası 2025 Aralık faizi ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası’nın Aralık ayı PPK toplantısı 11 Aralık 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Karar metni her zamanki gibi toplantı sonrası saat 14.00’te yayımlanacak.

TCMB tarafından paylaşılan takvime göre 2025 yılında PPK toplantıları şu tarihlerde yapılacak:

19 Haziran

24 Temmuz

Ağustos: Toplantı yok

11 Eylül

23 Ekim

Kasım: Toplantı yok

11 Aralık

Son aylarda yapılan düzenlemelerde politika faizi; Mart’ta %42,5, Nisan’da %46 olarak açıklanmış, Temmuz’da %46’dan %43’e, Eylül’de %43’ten %40,50’ye, Ekim’de ise %39,50’ye indirilmişti. Ekonomi yönetiminin yılın son toplantısında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Aralık faiz kararı açıklandığında tüm detaylar haberimizde yer alacak.