Merkez Bankası, 3 elektronik para kuruluşunun faaliyetlerini geçici durdurdu

Geçici durdurma kanun kapsamında gerçekleştirildi.

TCMB’nin açıklamasına göre, söz konusu şirketlerin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12’nci maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 18’inci maddesinin ikinci fıkrasındaki faaliyetleri geçici olarak askıya alındı. Bu maddeler, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili düzenlemeleri kapsıyor.

Geçici durdurulan kuruluş sayısı 9’a yükseldi

Son karar ile TCMB’nin elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında geçici olarak faaliyetlerini durdurduğu şirket sayısı 9’a çıktı. Faaliyetleri askıya alınan veya TMSF kayyımı atanan kuruluşlar şöyle:

Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ (14 Mart 2025’te TMSF kayyımı atandı)

Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Papara Elektronik Para AŞ (27 Mayıs 2025’te TMSF kayyımı atandı)

ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Faaliyet izni iptal edilen kuruluşlar

TCMB’nin listesine göre faaliyet izni tamamen iptal edilen şirketler şunlar oldu:

Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ

Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ

Ayrıca Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin de faaliyet izni sona erdi.