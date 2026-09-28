Merkez Bankası 6 Ekim’de Meclis'e sunum yapacak
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 6 Ekim Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yılın ikinci sunumunu gerçekleştirecek. Karahan’ın küresel gelişmeler, enflasyon, para politikası ve faiz kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve milletvekillerinin sorularını yanıtlaması bekleniyor.
ANKARA (EKONOMİ)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na 6 Ekim Salı günü sunum yapacak.
Meclis Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş başkanlığında 6 Ekim Salı günü saat 15:30’da toplanacak olan Plan Bütçe Komisyonuna Karahan, bu yılın ikinci sunumunu gerçekleştirecek.
Karahan’ın, komisyona küresel gelişmeler, enflasyonla mücadele, para politikaları, faiz kararları ile son ekonomik gelişmelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtlaması bekleniyor.