Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken bu anket döneminde yüzde 29,69 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,72 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL’ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu anket döneminde 48,36 TL oldu.

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay itibarıyla 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektörden oluşan 72 katılımcıyla yapılıyor.