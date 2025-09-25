  1. Ekonomim
Merkez Bankası anketi açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi

Merkez Bankası'nın 'Sektörel Enflasyon Beklentisi' anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99 seviyesine geriledi.

Eylül 2025 verilerine göre piyasa katılımcılarının, reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinde bir önceki aya kıyasla düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri ağustos ayındaki yüzde 22,84 seviyesinden Eylül ayında yüzde 22,25'e geriledi.

Aynı dönemde reel sektörün beklentileri yüzde 37,70'ten yüzde 36,80'e, hanehalkının beklentileri ise yüzde 54,07'den yüzde 52,99'a düştü.

Öte yandan, tüketici fiyatlarının daha hızlı veya aynı oranda artmasını bekleyen hanehalkı oranı Ağustos ayında yüzde 72,45 iken, Eylül ayında yüzde 72,65'e yükseldi. Buna karşılık, fiyatların aynı kalacağını, düşeceğini veya daha düşük bir oranla artacağını öngören hanehalkı oranı yüzde 27,55'ten yüzde 27,35'e indi.

