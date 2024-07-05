Merkez Bankası anketi: Bireysel kredilerdeki sıkılaşma ne zaman sona erecek?

haberler/merkez-bankasi-anketi-bireysel-kredilerdeki-sikilasma-seyri-3-ceyrekte-sona-erecek-h1437" target="_blank" rel="noopener">Cnbc-e'de yer alan habere göre ankette 2024 yılının ikinci çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiği görüldü.

Kredilerde talep azaldı

Alt kırılımlara bakıldığında yabancı para cinsinden krediler hariç tüm kredilerde talep azaldı. İlk çeyrekte başlayan yabancı kredi artışı 2. çeyrekte de devam etse de sermaye yeterliliği ve teminatlara ilişkin riskler, bu sıkılaşmanın en önemli faktörleri oldu. Üçüncü çeyrek için beklentiler, bu sıkılaşmanın devam edeceği yönünde.

Bireysel kredilerde sıkılaşma zayıflıyor

Tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma zayıflayarak devam etti. Konut ve diğer bireysel kredilerde fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamaları, taşıt kredilerinde ise banka dışı mali kesimin rekabeti sıkılaştırıcı faktörler olarak öne çıktı. Ancak, üçüncü çeyrek için bankaların beklentisi, bu sıkılaşma eğiliminin sona ereceği yönünde.

Kredi taleplerinde değişiklikler

İşletmelere verilen kredilere olan talep, 2024 yılının ikinci çeyreğinde azalış gösterdi. Yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte düşüş gözlendi. Üçüncü çeyrek için beklentiler, bu talep azalmasının yerini zayıf bir artışa bırakacağı yönünde.

Taşıt kredisi talebinde güçlü artış

Bireysel kredilerde ise konut ve diğer kredi taleplerindeki azalış zayıflayarak devam etti. Taşıt kredisi talebinde ise güçlü bir artış yaşandı. Üçüncü çeyrek beklentileri, konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde artış, taşıt kredi talebinde ise azalış yönünde.

Fonlama koşulları

Yurt içi fonlama koşulları, ikinci çeyrekte sıkılaşma yönlü seyrini zayıflatarak devam ederken, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşeme eğilimi güçlendi. Üçüncü çeyrek için yurt içi fonlama koşullarının gevşemesi, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise sürmesi bekleniyor.

Genel değerlendirme

2024 yılı ikinci çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları, bankaların kredi verme standartlarında sıkılaşmanın devam ettiğini ve kredi taleplerinde belirgin değişiklikler yaşandığını ortaya koydu. Üçüncü çeyrek beklentileri ise kredi standartlarında ve taleplerinde bazı iyileşmeler olabileceğine işaret ediyor.