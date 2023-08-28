Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan 'yol haritası' açıklaması

Kuyumculuk sektörü temsilcileri Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın liderliğinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile bir araya geldi. Sektörün içinde bulunduğu durum hazırlanan bir sunumla anlatıldı.

Kuyum sektörünün sorunları ele alındı

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Burak Yakın ve kuyumculuk sektörünün liderleri Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Ankara’da bir araya gelerek 250 binden fazla kuyumcuyu yakından ilgilendiren gelişmeleri ele aldılar. Özellikle altın ithalatına kota ve AB üyeleriyle STA anlaşması yapılan ülkelerden yapılan bitmiş ürün ithalatından ek vergi alınmaması uygulamasının neden açtığı son durum masaya yatırıldı.

Toplantıya MİB Başkanı Burak Yakın, MİB Yönetim Kurulu Üyeleri Murad Köşker ve Hüseyin Şaşmaz, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, İSO Kuyumculuk Komite Başkanı Fatih Kemahlı, İSO Meclis Üyesi Münir Üçkardeş, İTO Kuyumculuk Komite Başkanı Ercan Özboyacı, Nadir Metal Rafineri Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tütüncü, Boğaziçi Kuyumculuk Hasan Basri Abdik ile Borsa aracı kurumlarını temsilen Uğuras Kıymetli Madenler Uğur Uras katıldılar.

Kuyumculuk sektörü alınan kararlardan nasıl etkilendiklerini anlatırken, MİB Başkanı Burak Yakın hazırlanan sunumla güncel tabloyu açıkladı.

Kuyumculuk sektörünün son 20 yılda çok önemli bir mesafe kat ederek dünya liderleri ile rekabet ettiği ve küresel Pazar payını pandemiye rağmen iki katına çıkarttığına dikkat çekilen sunumda, kuyumcuların mücevher üretmek için altın alırken İtalyan rakipleri karşısında 68 puan dezavantajlı oldukları anlatıldı. İtalyan mücevher firması 1 ons altına 1900+2 USD ödeyerek ulaşabilirken Türk mücevher üreticisinin 1900+70 USD ile ons başına 68 USD daha fazla ödediği ve bunun da sektörün küresel rekabetten çekilmesi anlamına geleceği; kararların etkili şekilde güncellenmemesi halinde Türkiye’deki üreticilerin İtalya, Dubai gibi başka ülkelere kayacağına dikkat çekildi.

Mücevher sektörünün Türkiye ekonomisine yüksek katma değer yaratmak için mücadele ettiğinin altını çizen Yakın, ekonomik dengeleri tesis için bazı kararların alınmasının doğal olduğunu ve alınan tüm kararlarda sektör olarak sorumluluk aldıklarını belirterek kararların yan etkilerinin sektörler için öldürücü olmamasının önemine dikkat çekti. Yakın, son yıllarda çok sayıda yabancının yatırım yaptığını ve Türkiye’nin Asyalı, Arap, Afrikalı, Avrupalı işadamları için çok önemli bir seçenek haline geldiğini anlattı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, hükümet olarak makro dengeleri tesis etmekle işe başladıklarını ve önlemlerin reel sektör üzerindeki yan etkilerini titizlikle takip ederek gerekli önlemleri alarak ilgili sektörlerin ihracattaki rekabetçi güçlerini geliştirmek istediklerini anlattı.

Erkan: Yol haritamızı kararlı adımlarla uyguluyoruz

Sektör temsilcilerinin sorunlarını dikkatle dinleyen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, “2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz.” dedi.

Türkiye’de altın ithalatında son dönemde dikkat çekici artışlar yaşandığı ve bu durumun cari açık üzerinde de etkili olduğu belirtilen toplantıda geçiş sürecinde finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik makroihtiyati tedbirler uygulandığına dikkat çekildi. Diğer yandan, mücevher ihracatçıları gibi üretici kesimlerin desteklemeye devam edileceği belirtildi.

MİB Başkanı Burak Yakın, “Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan sektörümüzü rahatlatacak ve enflasyona zarar vermeyecek çözümleri toplantı katılımcılarıyla paylaştı. TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarla birlikte sorunun en kısa sürede çözümü için yürütülecek çalışmalara yardımcı olacak.” dedi.

Başkan Yakın, TCMB Başkanı Erkan’a çözüm odaklı yaklaşımı için sektör adına teşekkürlerini iletti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Hafize Gaye Erkan Başkanlığında gerçekleştirilen ilk üç toplantıda politika faizini 1650 baz puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çekti.