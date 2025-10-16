  1. Ekonomim
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Washington'da konuştu: Talep koşullarının enflasyonun düşme eğilimini bozmasına izin vermeyeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington’daki sunumunda Türkiye ekonomisindeki veri belirsizliklerine ve sıkı para politikasının önemine dikkat çekti. Karahan, “Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karahan, Washington'da gerçekleştirdiği “Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar” başlıklı sunumunda, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve veri analizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Dijitalleşme veri okunurluğunu zorlaştırıyor”

Karahan, ekonomik faaliyetin gücüne ilişkin farklı kaynakları arasında belirgin farklılıklar bulunduğunu belirterek, dijitalleşmenin bazı veri setlerinin yorumlanmasını belirsizleştirdiğini söyledi.

Karahan, “Dijitalleşmeye geçiş, çeşitli veri yayınlarını belirsizleştirerek makroekonomik verilerin okunmasını zorlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Faaliyette ılımlılık sürüyor”

TCMB Başkanı, bankanın gerçek zamanlı çıkarımlar yapabilmek için çok çeşitli göstergeleri izlediğini vurgulayarak, “Ekonomik faaliyet ve talep göstergeleri bir araya getirildiğinde, ılımlılığın devam ettiğine işaret ediyor” dedi.

“Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz”

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını söyledi.

Bu duruşun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla enflasyonun düşüş sürecini destekleyeceğini söyleyen Karahan, “Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

