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Merkez Bankası Başkanı Karahan TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Merkez Bankası Başkanı Karahan TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu, reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik, önerilerimizi ilettik." dedi.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası Başkanı Karahan TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibinin TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

TCMB Başkanı Karahan ve ekibinin TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu, reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik, önerilerimizi ilettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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