Merkez Bankası "bekle-gör" modunda: Likidite açığıyla şahin duruş korunuyor

Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalında yayınlanan Paranın İzinde programında Merkez Bankası'nın faizi %37 seviyesinde sabit tutma kararını değerlendiren Banu Kıvcı Tokalı, bu adımı küresel belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemde "bekle-gör" tarafında kalmak adına makul bir tercih olarak gördüğünü söyledi. Mevcut durumda piyasada likidite fazlasından likidite açığına geçildiğine dikkat çeken Tokalı, Merkez Bankası'nın fonlamayı üst koridor olan %40 seviyesinden yapmasının piyasa faizini (TLREF) %42’lere taşıdığını ve bunun zaten fiili bir sıkılaşma anlamına geldiğini ifade etti. Şahin duruşun korunduğunu ancak faiz artırım patikasına girmek için henüz erken olduğunu vurgulayan Tokalı, olası bir bozulma durumunda Merkez Bankası'nın elinde her zaman olağanüstü toplantı gibi araçların bulunduğunu hatırlattı.

Makroekonomik göstergeler: Cari açık, kur ve büyüme dengesi

Küresel enerji maliyetlerindeki artışın Türkiye’nin makro göstergeleri üzerindeki etkilerine değinen Tokalı, cari açığın daha önceki düşük öngörülerin aksine %2-3 bandına yükselebileceğini, ancak finansman sağlandığı sürece bu seviyenin yönetilebilir olduğunu belirtti. Döviz kuru tarafında ise kendi hesaplamalarına göre kurda yaklaşık %10 civarında bir reel değer bulunduğunun altını çizen uzman, kur artışının enflasyonun altında kalmaya devam etmesi durumunda piyasa üzerindeki baskının artabileceğini dile getirdi. Ayrıca, sanayi üretiminden gelen zayıf sinyallerin büyüme görünümü üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Tokalı, enerji krizinin belirli sektörlerde üretime ara verilmesine neden olabileceğini ve bu aşamada daha sert bir para politikasının reel ekonomiyi daha da zorlaştırabileceğini vurguladı.

Yatırımcı öngörüleri: Petrol, altın ve güvenli limanlar

Yatırım araçlarına yönelik stratejik beklentilerini paylaşan Tokalı, petrol fiyatlarının ulaştığı mevcut seviyeleri "ekstrem" olarak tanımlayarak bu noktada yeni pozisyon açmanın oldukça riskli olduğunu dedi. Jeopolitik tansiyonun düşmesi durumunda fiyatların hızla 80 dolar seviyelerine gerileyebileceğini öngören uzman, altın konusunda ise 2026 yılının yatırımcıyı "bezdirebilecek" bir yıl olabileceği görüşünü tekrarladı. Altının büyük bir çöküş yaşamasa da alternatif yatırım araçlarının gerisinde kalabileceğini belirten Tokalı, bu dönemde dolar ve dolar cinsi tahvillerin daha güvenli limanlar olarak görülmeye devam etmesini beklediğini ifade etti.