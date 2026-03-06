Merkez Bankası bu hafta ne kadar döviz sattı?

Geçtiğimiz hafta sonu başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir dizi önlemlerle başlamıştı.

TCMB'nin döviz satışı ve gecelik faizleri 300 baz puan yukarı çeken likidite adımının desteğiyle dolar/TL kurunda önemli bir yükseliş yaşanmadı. Dolar/TL bu hafta yüzde 0,31'lik sınırlı yükselişle 44,1 yaklaştı. Yükselişin sınırlı olmasına karşın zirve seviyelere ulaşıldı.

Merkez Bankası, cumartesi başlayan saldırıların ardından haftanın ilk günü yüklü döviz satışı yaptı.

Toplamda 13-15 milyar dolarlık satış

Reuters'ın hesaplamalarına göre, pazartesi günü piyasaya yapılan döviz satışı 7-8 milyar doları buldu.

Yüksek hacimdeki döviz satışı diğer günlerde hafiflese de hafta boyunca devam etti. Bankacıların hesaplamasına göre Merkez Bankası hafta boyunca 13-15 milyar dolar döviz sattı.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 27 Şubat itibarıyla 73,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Döviz rezervlerinin yüzde 15'i

Bloomberg’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgiye göreyse TL’deki istikrarı koruma amacıyla TCMB yaklaşık 12 milyar dolar döviz satışı yaptı. Bu tutar, döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15’i anlamına gelirken, “Bu müdahaleler sayesinde Türk Lirası’nın, gelişmekte olan birçok ülke para biriminin değer kaybettiği bir haftada görece istikrarlı kaldığını” belirtti.

TL, hafta boyunca dolar karşısında yüzde 0,1 civarında değer kaybetti.

“Kısa vadede sürdürülebilir”

JPMorgan Varlık Yönetimi Gelişen Piyasa Stratejisi Başkanı Nick Eisinger, mevcut politikanın kısa vadede sürdürülebilir olduğunu söyledi.

Eisinger, Türkiye’nin müdahale için yeterli rezervi bulunduğunu ancak bunun büyük ölçüde İran’daki çatışmanın süresine bağlı olduğunu ifade etti.

Eisinger’e göre yüksek risk ortamı bir veya iki hafta içinde sona ererse piyasalar yeniden normalleşebilir.

Ancak çatışmanın uzaması durumunda küresel riskli varlıklar açısından görünüm daha zor hale gelebilir.

Gecelik faiz yükseldi

Merkez Bankası'ndan ayrıca faiz hamlesi de geldi. Gecelik faiz cuma gününe göre 3 puan yükselişle yaklaşık yüzde 40'ta oluştu.

TCMB ayrıca likidite senedi ihracı, TL uzlaşmalı döviz vadeli döviz satımı, depo ve DİBS geri alımına devam etti. Politika faizi olan yüzde 37'den fonlama ise bir sonraki açıklamaya kadar yapılmayacak.