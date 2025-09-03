  1. Ekonomim
  Merkez Bankası Dijital Türk Lirası'nı özel sektöre açtı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen Dijital Türk Lirası Projesi'nde kritik bir aşamayı tamamladı. Banka, projenin birinci faz değerlendirme raporunu yayımlayarak özel sektörü bu yenilikçi ekosisteme katılmaya resmen çağırdı.

TCMB'den yapılan açıklamada, Dijital Türk Lirası'nın finansal teknoloji (FinTek) alanında Türkiye için önemli bir altyapı fırsatı yaratacağı vurgulandı. Birinci fazda elde edilen teknik bulgular ve projenin gelecek adımlarına ilişkin yol haritası, paylaşılan raporda ayrıntılarıyla yer aldı.

İlerleme raporu önümüzdeki aylarda yayımlanacak

Açıklamada, şu anda devam eden ikinci faz çalışmaları kapsamında, dijital Türk lirasının finansal teknolojilerdeki kullanım alanlarını geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Merkez Bankası, bu çalışmaların tüm boyutlarıyla ilerletildiğini ve projenin ikinci fazına ilişkin ilerleme raporunun da önümüzdeki aylarda yayımlanacağını duyurdu.

TCMB'nin özel sektöre yaptığı bu davet, dijital para projesinin çok paydaşlı bir yaklaşımla yürütüleceğini ve inovasyonu teşvik etmeyi amaçladığını gösteriyor. Özel sektörün katılımıyla, dijital Türk lirasının ödeme sistemleri ve finansal hizmetlerde daha geniş bir yelpazede kullanılması hedefleniyor.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Dijital Türk Lirası Projesi ekosistemine katılım çağrısı ise, belirlenen kategorilerde yeni kullanım senaryoları geliştiren projeler eşliğinde ikinci faz çalışmalarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çağrı ile yürütülecek süreçte bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, teknoloji çözüm sağlayıcılarıyla birlikte yenilikçi projelerini sunabilecektir. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan projelerle deney alanı içerisinde ortak çalışmalar yürütülecektir.

TCMB, finansal teknolojiler ve dijital Türk lirası bağlamında kamu ve özel sektör iş birliğini geliştirmeyi hedeflemektedir."

