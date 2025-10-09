  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası döviz rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası döviz rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar yükselişle 186 milyar 216 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. TCMB'nin verilerine göre döviz rezervleri 182 milyar 953 milyon dolardan 186 milyar 216 milyon dolara yükseldi.

Böylece rezervlerde 3 milyar 263 milyon dolarlık artış yaşandı.

Altın rezervleri 96 milyar 254 milyon dolardan 99 milyar 189 milyon dolara çıktı.

Döviz rezervleri 86 milyar 699 milyon dolardan 87 milyar 27 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezerv grafiği

Merkez Bankası rezerv tablosu

Ekonomi
