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Merkez Bankası duyurdu: e-Devlet’e yeni özellik eklendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve elektronik para kuruluşları tarafından hazırlanan yeni hizmet, e-Devlet'e eklendi.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası duyurdu: e-Devlet’e yeni özellik eklendi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme alanını düzenleme ve denetleme görevleri doğrultusunda yeni bir dijital hizmeti hayata geçirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, ödeme sistemlerinin güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli şekilde işlemesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilgili paydaşlarla birlikte "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" hizmetinin geliştirildiği bildirildi.

Merkez Bankası duyurdu: e-Devlet’e yeni özellik eklendi - Resim : 1

TCMB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TCMB tarafından, ilgili paydaşlarla yapılan çalışmalar neticesinde “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama” hizmeti geliştirilmiştir.

E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek bu hizmet sayesinde gerçek kişiler, hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğu bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabileceklerdir.

Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bilgiler ise TCMB internet sitesinin “Ödeme Hizmetleri” bölümünde güncel olarak yayımlanmaktadır.”

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