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Merkez Bankası duyurdu: Yeni 100 ve 10 TL banknotlar tedavüle çıkıyor

TCMB, E9 Emisyon Grubu kapsamında VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları bugün itibarıyla tedavüle süreceğini duyurdu. Yeni banknotlarda TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay’ın imzaları yer alacak.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası duyurdu: Yeni 100 ve 10 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu kapsamında VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları bugün itibarıyla tedavüle süreceğini duyurdu.

TCMB’den yapılan açıklamada, yeni tertip banknotların önceki serilerle aynı boyut, tasarım ve güvenlik özelliklerine sahip olacağı belirtilirken, tek farkın üzerlerindeki imzalar olduğu vurgulandı.

Bu doğrultuda, VI. tertip 100 TL banknotlarda TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın, VII. tertip 10 TL banknotlarda ise Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları yer alacak.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.

Yeni tertip banknotların, önceki tertiplerle birlikte tedavülde olacağı ve mevcut banknotların geçerliliğini koruyacağı belirtildi.

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