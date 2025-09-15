  1. Ekonomim
Merkez Bankası ‘enflasyon’ konusunda makale yarışması açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üniversite öğrencileri için makale yarışması düzenliyor. Yarışmada öğrenciler fiyat istikrarı, para politikası araçları, dijital paralar konusunda kendi fikirlerini ifade edebilecek.

ANKARA (EKONOMİ)- Merkez Bankası, üniversite öğrencileri için fiyat istikrarı, para politikası araçları, dijital paralar konusunda makale yarışması açtı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada yarışmanın; ekonomiyle ilgilenen, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerinin kendi fikirlerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla açıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre makale yarışması; “Merkez Bankaları ve Dijital Paralar, Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri, TCMB’nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi” konularında düzenlenecek.
Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencileri 30 Ocak 2026’ya kadar başvurabilecek.

