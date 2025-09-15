Merkez Bankası ‘enflasyon’ konusunda makale yarışması açtı

ANKARA (EKONOMİ)- Merkez Bankası, üniversite öğrencileri için fiyat istikrarı, para politikası araçları, dijital paralar konusunda makale yarışması açtı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada yarışmanın; ekonomiyle ilgilenen, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerinin kendi fikirlerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla açıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre makale yarışması; “Merkez Bankaları ve Dijital Paralar, Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri, TCMB’nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi” konularında düzenlenecek.

Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencileri 30 Ocak 2026’ya kadar başvurabilecek.