Merkez Bankası Enflasyon Raporu tarihi belli oldu
TCMB’nin ekonomik görünüm ve beklentilerini paylaştığı “Enflasyon Raporu 2024-III” toplantısının tarihi belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıllık 4 kez yaptığı Enflasyon Raporu toplantısının 2024 yılı 3. Toplantı tarihi açıklandı.
TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın sunumunu yapacağı Enflasyon Raporu 2024-III, 8 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminleri Enflasyon Raporu’nda açıklanıyor. Merkez Bankası yılın ilk toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıklarken, 9 Mayıs tarihinde yapılan ikinci toplantıda bu oran yüzde 38 seviyesine güncellenmişti.
TCMB’nin hesaplamalarına göre 2025 yıl sonu enflasyon oranı yüzde 14 olurken, 2026 sonunda da yüzde 9 seviyesine ulaşılması bekleniyor.
Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.