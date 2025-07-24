Merkez Bankası faiz indirdi: Ekonomistler nasıl değerlendirdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürdü. Merkez Bankası'nın yaptığı bu faiz indirimi, ekonomistler tarafından değerlendirildi.

"Gecelik borç verme faizi %46'ya inmiş oldu"

Mahfi Eğilmez, “TCMB faizi 3 puan indirdi. Böylece yeni politika faizi %43'e, gecelik borç verme faizi %46'ya inmiş oldu" dedi.

TCMB faizi 3 puan indirdi. Böylece yeni politika faizi % 43'e, gecelik borç verme faizi % 46'ya inmiş oldu. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) July 24, 2025

"Demek ki benim görmediğim bir şeyi görüyorlar"

Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankası 250 baz puan beklentimin üzerine çıkarak 300 baz puan indirdi. Demek ki benim görmediğim bir şeyi görüyorlar. Hayırlı olsun" dedi.

Merkez Bankası 250 baz puan beklentimin üzerine çıkarak 300 baz puan indirdi. Demek ki benim görmediğim bir şeyi görüyorlar. Hayırlı olsun. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 24, 2025

"Ağırlıklı beklentimiz politika faizinin 350 baz puan ineceği yönünde"

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu şu değerlendirmede bulundu:

"Politika faizi üretime, makro ihtiyati politikalar tüketime mesaj olabilir. Yıl sonu enflasyonunun %30, politika faizinin %35 civarında olacağı yönünde genel bir beklenti var.

Fiyatlara girmeye başlayan bu ana beklenti değişmedikçe yarın ve sonrasında yapılacak toplantı kararlarının beklentilerden 50-100 baz puan farklı olmasının etkisi sınırlı olacaktır.

İlk adım sonraki adımlardan güçlü olabilir. Ağırlıklı beklentimiz politika faizinin 350 baz puan ineceği yönünde."

Politika faizi üretime, makro ihtiyati politikalar tüketime mesaj olabilir.



Yıl sonu enflasyonunun % 30, politika faizinin % 35 civarında olacağı yönünde genel bir beklenti var. Fiyatlara girmeye başlayan bu ana beklenti değişmedikçe yarın ve sonrasında yapılacak toplantı… https://t.co/CPlKPMoktE — Erhan Aslanoğlu (@ErhanAslanoglu) July 23, 2025

"Koridor genişliği korundu"

E507 hesabından yapılan paylaşımda, "Politika faizi %3 indi = %43,00 Koridor genişliği korundu. Özet: "Temmuz TÜFE yüksek gelecek biliyoruz. Bu durum geçici. İndirimlere devam edebiliriz ama hızını, talep ve enflasyon şartları belirleyecek. Reel faizi fazla düşürmeyeceğiz" denildi.

Politika faizi %3 indi = %43,00

Koridor genişliği korundu.



Özet:

"Temmuz TÜFE yüksek gelecek biliyoruz. Bu durum geçici. İndirimlere devam edebiliriz ama hızını, talep ve enflasyon şartları belirleyecek. Reel faizi fazla düşürmeyeceğiz." pic.twitter.com/0La8q6hD30 — 5 0 7 (@e507) July 24, 2025

"Her hızlı inişin sert çıkışı olmuş"

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, verileri şu şekilde değerlendirdi:

"Politika faiz oranı

i.her hızlı inişin sert çıkışı olmuş

ii.faizi yüksek tutan enfl. başarısızlığı

iii.uzun süre adı ile müsemma "politika" değişkeniydi, şimdi biraz daha afilli teknokrat bir değişken

iv. faiz,politikacı ile teknokrat arasındaki gerilimin her daim kritik değişkeni."

Politika faiz oranı

i.her hızlı inişin sert çıkışı olmuş

ii.faizi yüksek tutan enfl. başarısızlığı

iii.uzun süre adı ile müsemma "politika" değişkeniydi, şimdi biraz daha afilli teknokrat bir değişken

iv.faiz,politikacı ile teknokrat arasındaki gerilimin her daim kritik değişkeni https://t.co/Bgg4F6I8RB — Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) July 24, 2025

"Kredi büyümesi kontrollü olacak"

Prof. Dr. Serap Durusoy, paylaşımlarında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Metinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecek ifadesi kredilere ilişkin büyük bir adımın gelmeyeceğini gösteriyor. Yani kredi büyümesi kontrollü olacak.

TCMB'nin adımların büyüklüğü ifadesi yani (faiz indiriminin devam edeceği) ama miktarının toplantı bazlı belirleneceği ifadesi önemli. TCMB'nin enflasyonla mücadelesini zorlaştıran temel nedenler enflasyondaki ataletin kırılamaması, enflasyon beklentilerindeki ayrışma ve mali disiplinde uyum sağlanamaması etkili.

Adımların büyüklüğünün toplantı bazlı olacağı demek faiz indiriminin otomatik gerçekleşeceği anlamına gelmez.

Aylık enflasyon burada belirleyici olacak. Metinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecek ifadesi kredilere ilişkin büyük bir adımın gelmeyeceğini gösteriyor. Yani kredi büyümesi kontrollü olacak."

Metinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecek ifadesi kredilere ilişkin büyük bir adımın gelmeyeceğini gosteriyor .Yani kredi buyumesi kontrollu olacak — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) July 24, 2025

"Faiz indirimlerinin devamının gelebileceğine dair mesaj bulmak mümkün"

Banu Kıvcı Tokalı da paylaşımlarında şu değerlendirmeleri yaptı:

"TCMB faiz kararı notunda, faiz indirimlerinin devamının gelebileceğine dair mesaj bulmak mümkün: Enflasyonda kısa vadede geçici yükseliş beklentisine karşın; talep koşullarının enflasyonu düşürmede katkısının artacağına inanıyor.

Ancak önemli bir nokta olarak; faiz indirimlerinin temkinli sürdürüleceğine dair kararlılık da açık: 'fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruş devam edecek.' Daha önceki notlarda, 'para politikasında kararlı duruş' şeklinde daha genel bir ifade yer alıyordu."

#TCMB #faiz kararı notunda, faiz indirimlerinin devamının gelebileceğine dair mesaj bulmak mümkün: Enflasyonda kısa vadede geçici yükseliş beklentisine karşın; talep koşullarının enflasyonu düşürmede katkısının artacağına inanıyor. — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) July 24, 2025

"Enflasyondaki ataleti kıramazsak 2026'da faiz indirimi beklemeyin"

Dr. Burcu Aydın da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez Bankasından ileriye dönük yönlendirme:

'Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir.'

Türkçe meali: Enflasyondaki ataleti kıramazsak 2026'da faiz indirimi beklemeyin."

Merkez Bankasından ileriye dönük yönlendirme:



"Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların… — Burcu Aydın (@aydin_brcu) July 24, 2025

"Borçlanma maliyetlerinin gerilemesi ise zaman alacak"

İris Cibre de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Temmuz 2026'da Faizin 33%e ulaşması ile ortalama yıllık politika faizi de 36% olacak, bileşik 43,15% Enflasyon beklentisi 23,4% Reel faiz hala 15,8% ile yüksek seviyede.

Hala, kısa vadede USD talebi gerektirecek bir durum yok Borçlanma maliyetlerinin gerilemesi ise zaman alacak."