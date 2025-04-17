Merkez Bankası "Faiz İstatistikleri" yayınının kapsamını genişletti

TCMB tarafından "Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri Hakkında Basın Duyurusu" Bankanın internet sitesinde yayımlandı.

"'Faiz İstatistikleri' yayını, kapsamı genişletilerek yeni serilerle birlikte 'Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri' başlığı altında yayımlanmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verilen duyuruda, "Bu kapsamda, Katılım Bankaları Kredi ve Katılma Hesabı Kar Oranları, Finansman Şirketleri Aylık Stok Kredi Faiz Oranları, Bankalar Aylık Stok Kredi Faiz Oranları, Tasarruf ve Ticari Mevduat Faiz Oranları, Fiilen Uygulanan En Yüksek İşletme Kredisi Faiz Oranı serileri yayımlanmaya başlanmış olup, detaylı bilgiye İstatistikler/Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri sayfasında yer alan metaveri dokümanlarından, serilere ise EVDS/Tüm Seriler/Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri başlığından ulaşılabilmektedir." denildi.

Duyuruda, ayrıca, yeni seriler ile eş zamanlı olarak, kar oranlarının incelendiği "Katılım Bankaları Kâr Payı İstatistikleri" başlıklı blog yazısının Merkezin Güncesi’nde yayımlandığı bildirildi.