Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ekonomistler tahminini açıkladı!

Merkez Bankas faiz kararı ne olur? Moody's'in Türkiye kredisini artırmasının ardından ekonomideki olumlu sinyaller de beraberinde gelmeye başladı. Böyle olunca gözler Merkez Bankası Temmuz faiz kararına çevrildi. Ekonomistler faiz kararının yine yüzde 50'de sabit tutulmasını bekliyor ama Merkez Bankası faiz kararı düşerse altın ne olur, dolar çıkar mı? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Anadolu Ajans Finans'ın 23 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı faizin yüzde 50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.e

Foreks anketine katılan 16 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 11 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 45,00 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette beklenti faizin yüzde 50'de bırakılması yönünde oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Merkez bankası faiz kararı, enflasyon hedefleri, ekonomik büyüme, işsizlik oranları, döviz kurları, küresel ekonomik koşullar ve mali istikrar gibi çeşitli ekonomik göstergelere dayanarak belirlenir. Ayrıca, piyasa beklentileri, finansal piyasalardaki likidite durumu ve hükümetin ekonomik politikaları da dikkate alınır. Merkez bankası, enflasyonu kontrol etmek, ekonomik büyümeyi desteklemek ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla para politikasını ayarlarken, kısa vadeli faiz oranlarını değiştirir. Bu kararlar genellikle Para Politikası Kurulu toplantılarında alınır ve kamuoyuna açıklanır.