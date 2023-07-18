Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Piyasaların gözü, Merkez Bankası'nın faiz kararı üzerine çevrildi. Merkez Bankası bu ayki PPK faiz kararını açıkladı mı? Para Kurulu Toplantısı sonrası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını bu hafta açıklayacak.
Piyasalarda hareketli dakikalar yaşanırken Merkez Bankası'nın faiz kararı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararını 20 Temmuz Perşembe günü açıklayacak.
Merkez Bankası bir önceki toplantısında politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltmişti.
Merkez Bankası Faiz takvimi belli oldu. Piyasaların gözü bu karara çevrildi.
Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
Faiz oranı haziranda yüzde 15'e yükselmişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.
Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.