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Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 480 milyar liralık TL depo alım ihalesi açtı. 19 Aralık vadeli ihalede teklif ve gerçekleşme tutarı 7 milyar 725 milyon lira, 13 Aralık vadeli ihalede ise 405 milyar 372 milyon lira oldu

Haber Merkezi
AA
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Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 7 milyar 725 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 13 Aralık vadeli 480 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 405 milyar 372 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

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