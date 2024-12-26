Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 134 milyar 150 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 19 milyar 999 milyon 700 bin lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 48,49, maksimum faiz oranı yüzde 49 ve ortalama faiz oranı yüzde 48,86 olarak ilan edildi.

Bankanın 27 Aralık vadeli 803 milyar 221 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 803 milyar 221 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,45, maksimum faiz oranı yüzde 50 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 49,88 olarak gerçekleşti.