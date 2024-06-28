Merkez Bankası ilk kez duyurdu: Gelecek 12 ayda vatandaş ve reel sektörün enflasyon beklentisi ne?

Mehmet KAYA ANKARA (EKONOMİ)

Anketin ilk sonuçlarında, reel sektörün gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun “kalıcı düşüşüne” tam ikna olmadığı görüldü. Anket ilk kez yayınlanmasına karşılık önceki dönemlerin verilerine dayalı olarak yayımlanan grafikte, Ocak ayından itibaren reel sektörün gelecek 12 aylık dönem için enflasyon beklentisinin yüzde 50-60 aralığında neredeyse sabit kaldığı gözlendi.

Hane halkı ve piyasa katılımcılarının ise yine 2024 başından itibaren yine gelecek 12 aylık dönemde enflasyonda düşüş beklentisinde düşüş olduğu gözlendi.

Genel olarak ise, reel sektör ve piyasa katılımcılarının, gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin piyasa katılımcılarından çok yüksek seviyede olması dikkat çekti.

Haziran sonuçlarına göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 39,09 olarak ölçülürken, reel sektörün yüzde 55,5 olduğu gözlendi. Hanehalkı beklentisi ise yüzde 75,9 olarak ölçüldü.

Hanehalkının eğiliminde, Ocak ayından bu yana enflasyon beklentisinde azalma gözlense de çok yüksek seviyelerin devam edeceği yönündeki beklentisi dikkat çekti.

Ankette ölçülen verilerden biri olan, hane halkının tüketici fiyatlarında aynı kalma, düşüş ya da daha düşük oranda artış bekleyenlerin oranında da yine ocak ayı itibariyle olumluya dönüş dikkat çekti.