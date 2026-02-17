Merkez Bankası ilk kez duyurdu: İşte kiralarda ocak tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kiralık konut piyasasındaki güncel fiyat gelişmelerini daha yakından izlemek amacıyla Yeni Kiracı Kira Endeksi’ni (YKKE) yayımlamaya başladı. Buna göre, Ocak 2026 itibarıyla YKKE yıllık artış oranı yüzde 34,2’ye geriledi.

Bugün itibarıyla kamuoyuyla paylaşılan endeks, yeni kiracıların karşılaştığı kira bedellerini esas alarak hesaplanıyor ve mevcut resmi kira verilerinden farklı bir tablo ortaya koyuyor.

TCMB ilk kez açıkladı

Türkiye’de kira enflasyonu halen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Tüketici Fiyat Endeksi’nin alt kalemi olan “Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira Endeksi” ile izleniyor. Ancak söz konusu seri, aynı konutun kira değişimini takip ettiği için kiracı değişiminin sınırlı olduğu dönemlerde piyasa fiyatlarını gecikmeli yansıtıyor. TCMB’nin oluşturduğu YKKE ise, bankalardan temin edilen değerleme raporlarındaki kira bedellerine dayanıyor ve hedonik regresyon yöntemiyle kalite etkisini ayrıştırarak hesaplanıyor.

Veriler, kira artışlarının 2021’in son çeyreğinden itibaren hızlandığını, 2022’nin ikinci yarısında zirve yaptığını, ardından özellikle sıkı para politikası etkisiyle yavaşlama eğilimine girdiğini gösteriyor. Ocak 2026 itibarıyla YKKE yıllık artış oranı yüzde 34,2’ye gerilerken, TÜİK’in Gerçek Kira Endeksi yüzde 56,6 seviyesinde bulunuyor. Bu fark, resmi kira enflasyonunda önümüzdeki dönemde düşüşün sürebileceğine işaret ediyor.

TCMB ayrıca, Türkiye genelinde ve yeterli veri bulunan illerde birim kira değerlerini de yayımlamaya başladı. 2025’in son çeyreğinde 100 metrekare bir konutun ortanca kira bedeli Türkiye genelinde 22 bin lira olarak hesaplanırken, İstanbul’da 37 bin, Ankara’da 21 bin, İzmir’de ise 25 bin lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni endeksin, kira kaleminin enflasyon görünümüne dair öncü sinyal üretmesi bakımından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.