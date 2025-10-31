  1. Ekonomim
  Merkez Bankası, Kazakistan Tengisi'ni listeye ekledi
Merkez Bankası, Kazakistan Tengisi'ni listeye ekledi

Merkez Bankası alım satım konusu yapılan dövizlere "Kazakistan Tengesi"ni ekledi.

Merkez Bankası, Kazakistan Tengisi'ni listeye ekledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satım konusu yapılan dövizlere "Kazakistan Tengesi"ni ekledi.

TCMB'nin konuya ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, TCMB, alım satım konusu yapılan dövizlere "Kazakistan Tengesi"ni de ilave etti.

TCMB tarafından alım satıma konusu yapılan dövizlerin listesi şöyle oldu:

Merkez Bankası, Kazakistan Tengisi'ni listeye ekledi - Resim : 1

 

