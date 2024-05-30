Merkez Bankası, KKM istatistikleri yayımlamaya başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), yapılan basın duyurusunda şöyle belirtildi:

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri aylık frekansta ve zaman serisi olarak Aylık Para ve Banka İstatistikleri kapsamında yayımlanmaya başlanacaktır.

Söz konusu veriler, 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14.30’da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden, Aylık Para ve Banka İstatistikleri başlığı altında “Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları” alt başlığı ile yayımlanacaktır.

"DDKKM - Gerçek Kişiler", "DDKKM - Tüzel Kişiler", "DDKKM - Toplam" ve "TL KKM" bakiyeleri ayrı seriler olarak gösterilecektir. DDKKM bakiyeleri, dönüşüme konu döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerin milyar ABD doları karşılığı olarak; TL KKM bakiyeleri ise milyar TL cinsinden izlenecektir.