Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri hesaplama marjlarını 25 baz puan düşürdü.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü.
Akdi faizler yüzde 4,75'ten yüzde 4 buçuğa indirildi.
Geçikme faizi ise yüzde yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e düşürüldü.
Yeni oranlar 1 Ekim itibariyle geçerli olacak.
Ekonomi