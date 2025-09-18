  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
Takip Et

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri hesaplama marjlarını 25 baz puan düşürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
Takip Et

Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü.

Akdi faizler yüzde 4,75'ten yüzde 4 buçuğa indirildi.

Geçikme faizi ise yüzde yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e düşürüldü.

Yeni oranlar 1 Ekim itibariyle geçerli olacak.

Ekonomi
Yapay zekâ aracını çok yönlü değerlendirmeliyiz
Yapay zekâ aracını çok yönlü değerlendirmeliyiz
TCMB’den ticari krediler ve üye işyeri ücretlerinde düzenleme
TCMB’den ticari krediler ve üye işyeri ücretlerinde düzenleme
Enflasyon-dolar makasının kapanmasında umutlar başka bahara!
Enflasyon-dolar makasının kapanmasında umutlar başka bahara!
Program uzadıkça kırılganlık artabilir
Program uzadıkça kırılganlık artabilir
Emlâk vergisi tartışmalarında son durum
Emlâk vergisi tartışmalarında son durum
TCMB penceresinden ekonomik görünüm
TCMB penceresinden ekonomik görünüm