Merkez Bankası ne zaman faiz indirebilir? İki dev kuruluştan yeni tahmin

Uluslararası finans kuruluşu BBVA Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından değerlendirmede bulundu. Banka, son jeopolitik riskleri geçici nitelikte görüyor ve mevcut politika araçlarının bu riskleri şimdilik yönetmek için yeterli olduğuna inanıyor.

BBVA Research, Orta Doğu’daki çatışmanın 4-5 hafta gibi kısa bir süre içinde sona ereceği temel senaryosunu oluşturdu. Bu çerçevede yüzde 25 olan yıl sonu enflasyon tahminine 1-1,5 puanlık yukarı yönlü risk ekleniyor. Bununla birlikte BBVA, ek parasal sıkılaştırma, eşel-mobil akaryakıt fiyatlandırma mekanizması ve görece güçlü kur görünümünün bu riski dengeleyebileceğini öngörüyor. Ancak çatışmanın uzaması halinde baskıların yeniden artabileceği uyarısında bulunularak projeksiyonların jeopolitik risklerin seyrine ve iç politika tepkilerine bağlı olarak yeniden değerlendirileceği vurgulanıyor.

"Faiz indirimi haziranda yeniden başlayabilir"

BBVA Research'e göre, şokun yatışması halinde TCMB, ortalama fonlama maliyetini kademeli olarak politika faizine doğru yeniden yönlendirebilir; bu sürecin hızı büyük ölçüde çatışmanın süresine bağlı olacak. Temel senaryoda faiz indirimlerinin haziran ayında yeniden başlaması ve ardından gelen toplantılarda 100 baz puanlık kademeli indirimlerle yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 32'ye gerilemesi bekleniyor.

Societe Generale hazirana kadar faizde değişiklik beklemiyor

Fransa'nın en büyük bankalarından Societe Generale hazırlanan raporda, ana senaryoda TCMB'nin gösterge faiz oranını haziran ayına kadar değiştirmesinin beklenmediği belirtildi.

Değerlendirmede bankanın 2026 sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15-21 bandından daha gerçekçi görünen yüzde 20-24 bandına yükseltmesinin mümkün göründüğü de ifade edildi.