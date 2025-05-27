Merkez Bankası net rezervi 50 milyar dolara yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 19 Mart’ta yaşanan kur atağı sürecinde 57 milyar dolarlık döviz satışı sonrası son üç haftadır döviz alımlarını sürdürerek rezervleri artırıyor.

Reuters için bankacıların yaptığı hesaplamalara göre, TCMB’nin öncü verilerinde toplam rezervin geçen hafta 7,5 milyar dolar artarak geçen hafta net rezerv artışının yaklaşık 8 milyar dolar olduğu görüldü.

Bankacılar, toplam rezervi 153 milyar dolar, net rezervi de 48 milyar dolar olarak hesapladı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması süreciyle 19 Mart’ta başlayan rezervlerdeki 57 milyar dolarlık döviz satışı sonrası Merkez Bankası, son üç haftada 13 milyar dolarlık döviz alımı yaptı.

Döviz alımı ile rezerv birikiminin yaz boyunca devam etmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM'de yaptığı sunumda ve Enflasyon Raporu’nda rezervlerdeki erimenin durduğunu ve ters yönde bir eğilimin başladığını açıklarken, "Önümüzdeki dönemde piyasa koşulları el verdiğince rezerv biriktirmemiz gerektiğini düşünüyoruz" demişti.