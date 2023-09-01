Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), reeskont faiz oranlarında değişikliğe gittiğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi.

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Merkez Bankası en son 24 Haziran'da reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 15.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 16.75 olarak belirlemişti.