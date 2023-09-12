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Merkez Bankası reeskont kredisi günlük limitini iki katına çıkardı

Merkez Bankası, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerde reeskont kredisi günlük kullandırım limitlerini 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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ANKARA(EKONOMİ)

Merkez Bankası, İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine ilişkin bir düzenleme yaparak günlük limitleri 1.5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 25 Temmuz 2023 tarihli duyuruda günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 300 milyon liradan 1.5 milyar liraya yükseltildiği hatırlatılarak, “Seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitin 1.5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltilmesine karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada, reeskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının artırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edileceği vurgulandı.