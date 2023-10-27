Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 627 milyon dolar artışla 126 milyar 125 milyon dolara yükselerek 31 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Net uluslararası rezervler ise 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 497 milyon dolar artarak 22.55 milyar dolara çıktı ve art arda üçüncü haftada da yükseliş kaydetti.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 740 milyon dolar azalışla 82 milyar 567 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervler, 13 Ekim'de 83 milyar 307 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 2 milyar 367 milyon dolar artarak 41 milyar 191 milyon dolardan 43 milyar 558 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 627 milyon dolar artışla 124 milyar 498 milyon dolardan 126 milyar 125 milyon dolara çıkarak 31 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam rezervlerde mayıs sonundan 20 Ekim ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 27 milyar 667 milyon dolar olurken, bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

Üç haftada net rezervler 1.92 milyar dolar arttı

TCMB'nin net rezervleri Eylül'ün son haftasında 3.4 milyar dolar düşüş kaydettikten sonra geçen üç haftada toplam 1.92 milyar dolar toparlanmış oldu. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ise 20 Ekim haftasında altın rezervlerinin değerindeki 2.37 milyar dolar yükseliş sayesinde 1.63 milyar dolara artarak 126.1 milyar dolara çıktı. Toplam rezervlerdeki artışta altının geçen hafta uluslararası piyasalarda yüzde 2,6 değer kazanması da etkili olurken brüt döviz rezervi 740 milyon dolar geriledi. Ekonomi yönetiminin Haziran ayında geçiş dönemi olarak adlandırdığı, önceki yıllara kıyasla döviz piyasası üzerindeki kısıtlamaların gevşetildiği politikaları devreye almasının ardından yakından izleniyor. Net rezervler her ne kadar seçimlerden hemen sonra -5.7 milyar dolara inerek gördüğü veri tarihinin dip seviyesine kıyasla toparlanmış olsa da uzun yıllar ortalamasının altında yer alıyor. TCMB her ne kadar ayda ortalama 20 milyar doların üzerinde olan ihracat gelirlerinin yüzde 40'ını olarak alıyor olsa ve TCMB başkanı döviz rezervlerinin TL'nin değerini belirlemek satışının sona erdiğini açıklamış olsa da döviz rezervi bu tutarın tamamı kadar artmıyor. TCMB ihracat geliri devri ve diğer yöntemlerle elde ettiği ve sattığı dövizin miktarını açıklamıyor. Ancak bu dövizi KKM döviz çıkışları ve ihracatçıların ithalat kaynaklı ihtiyaçlarını sağlamak için kullanıyor.