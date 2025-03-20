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Merkez Bankası rezervleri 170 milyar doları aştı

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Mart ile sona eren haftada, 169 milyar 915 milyon dolar olan seviyesinden, 171 milyar 84 milyon dolara yükseldi.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervleri 170 milyar doları aştı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri düşüşe geçti. TCMB haftalık verilerine göre, 14 Mart ile sona eren haftada döviz rezervler milyar 733,7 milyon dolar azalarak 97 milyar 802 milyon dolardan 97 milyar 69 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 72 milyar 112 milyon dolardan 74 milyar 12 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 169 milyar 915 milyon dolar olan seviyesinden, 171 milyar 84 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 74 milyar 264 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 364 milyon dolar azalarak 73 milyar 900 milyon dolara indi.

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