  Merkez Bankası rezervleri 3 haftadır yükselişte
Merkez Bankası rezervleri 3 haftadır yükselişte

Merkez Bankası toplam rezervlerin geçen hafta 3,5 milyar dolar arttığı hesaplandı. Böylelikle TCMB rezervleri aralıksız 3 hafta artış gösterdi.

Merkez Bankası rezervleri 3 haftadır yükselişte
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 17 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 3,5 milyar dolar artış gösterdiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 10 Nisan haftasında 170,9 milyar dolar olan rezervler, 17 Nisan haftasında yaklaşık 174,3 milyar dolara çıktı.

30 Ocak 2026 tarihinde rezervler 218,2 milyar dolar ile rekor seviyede açıklanmıştı.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

