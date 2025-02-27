Merkez Bankası rezervleri 3 milyar doları aşkın geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez çıktığı 100 milyar doların üzerinde kalamadı ve yeniden altına geldi.

TCMB haftalık verilerine göre, 21 Şubat ile sona eren haftada döviz rezervler 2 milyar 980 milyon dolar azalarak 100 milyar 677 milyon dolardan 97 milyar 697 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 72 milyar 475 milyon dolardan 72 milyar 297 milyon dolara indi.

Böylece toplam rezervler 173 milyar 152 milyon dolar olan rekor seviyesinden, 169 milyar 994 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 78 milyar 157 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 178 milyon dolar azalarak 71 milyar 979 milyon dolara indi.