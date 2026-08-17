Merkez Bankası rezervleri 5 ayın zirvesini yeniledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 14 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 5,1 milyar dolar artış kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 7 Ağustos haftasında 178,4 milyar dolar olan rezervler, 14 Ağustos haftasında yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesi olan 183,5 milyar dolara yükseldi.

Rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra dalgalı ve ağırlıklı olarak aşağı yönlü bir seyir izlemişti.

Mart ayında sert gerileyen rezervler, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolar ile yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine inmişti.

Temmuz ayında yeniden toparlanan rezervler, 31 Temmuz haftasında 164,5 milyar dolara yükselmişti. 7 Ağustos haftasında rezervlerde güçlü bir artış yaşandı ve toplam rezervler 178,4 milyar dolara çıktı. Böylece rezervler bir haftada yaklaşık 13,9 milyar dolar artarken, 30 Ocak'taki tarihi zirvenin yaklaşık 39,8 milyar dolar altında kaldı.

TCMB, rezerv rakamlarını 20 Ağustos Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.