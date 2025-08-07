Merkez Bankası rezervleri 5 hafta sonra geriledi

  1. Ekonomim
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında 2,86 milyar dolar düşüşle 168,99 milyar dolara geriledi. Böylelikle bankanın rezervleri aralıksız 5 haftalık yükselişin ardından gerilemiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerine göre, 1 Ağustos ile sona eren haftada döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolar azalarak 86 milyar 625 milyon dolardan 84 milyar 909 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.

Böylece toplam rezervler 171 milyar 848 milyon dolar olan seviyesinden, 168 milyar 988 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 64 milyar 450 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 251 milyon dolar azalarak 63 milyar 199 milyon dolara geldi.

