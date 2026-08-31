Merkez Bankası rezervleri 5,5 ayın en yükseğinde

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 28 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 0,8 milyar dolar yükseliş kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 21 Ağustos haftasında 188,5 milyar dolar olan rezervler, 28 Ağustos haftasında yaklaşık 5,5 ayın en yüksek seviyesi olan 189,3 milyar dolara yükseldi.

Rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra bir süre dalgalı ve ağırlıklı olarak aşağı yönlü bir seyir izlemişti.

Mart ayında sert gerileyen rezervler, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolar ile yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine inmişti.

Temmuz ayında yeniden toparlanan rezervler, 31 Temmuz haftasında 164,4 milyar dolara, 7 Ağustos haftasında 178,4 milyar dolara çıkan rezervler, 21 Ağustos haftasında 188,5 milyar dolara ulaştı.

Yapılan hesaplamaya göre toplam rezervler, 13 Mart haftasından bu yana yaklaşık 5,5 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, 30 Ocak'ta görülen tarihi zirvenin yaklaşık 28,9 milyar dolar altında kaldı.

TCMB, rezerv rakamlarını 3 Eylül Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.