Merkez Bankası rezervleri 7 hafta sonra ilk kez geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerine göre, 20 Haziran ile sona eren haftada döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar azalarak 72 milyar 744 milyon dolardan 70 milyar 697 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 86 milyar 543 milyon dolardan 85 milyar 1 milyon dolara indi.

Böylece toplam rezervler 159 milyar 288 milyon dolar olan seviyesinden, 155 milyar 698 milyon dolara düştü.

Bir önceki hafta 54 milyar 799 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 674 milyon dolar azalarak 48 milyar 125 milyon dolara geldi.