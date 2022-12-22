Merkez Bankası rezervleri 8 yılın zirvesine çıktı

İSTANBUL (EKONOMİ)

Merkez Bankası IMF tanımlı net uluslararası rezervleri 16 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 374 milyon dolar artış ile 28 milyar 130,2 milyon dolara yükseldi. Net uluslararası rezervler böylece 12 Kasım 2021 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Merkez Bankası toplam rezervleri ise 16 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 747 milyon dolar arttı ve 129 milyar 511 milyon dolarla Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Net rezervler temmuz ayının başlarında 6.1 milyar dolar ile 20 yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra, TCMB'nin döviz rezervlerini artırıcı bir dizi önlemine rağmen dalgalı bir seyir izlemişti. Rezervler eylül sonu itibarıyla toparlanmaya başladı. Net rezervler 16 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.37 milyar dolar artarken, sekiz haftada 16.57 milyar dolar yükselmiş oldu.

TCMB haftalık verilerine göre, 16 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 785 milyon dolar artışla 85 milyar 595 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Aralık'ta 84 milyar 810 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 38 milyon dolar azalarak 43 milyar 954 milyon dolardan 43 milyar 916 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 747 milyon dolar artışla 128 milyar 764 milyon dolardan 129 milyar 511 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.

4 haftada 12.9 milyar dolarlık düşüş

Verilere göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatındaki düşüş 4'üncü haftaya taşındı. 16 Aralık haftası itibariyle yurtiçi yerleşikler parite etkisinden arındırılmış şekilde 2 milyar 420 milyon dolarlık çözülme yaşandı. 9 Aralık haftasında ise 2 milyar 644 milyon dolar gerilemişti. 2 Aralık haftasında ise 2 milyar 356 milyon dolar düşüş varken 25 Kasım haftasında ise 5 milyar 534 milyon dolarlık düşüş olmuştu. 16 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış gerileme 1 milyar 886 milyon dolar olurken tüzel kişilerin döviz mevduatındaki azalma ise 533 milyon dolar hesaplandı.

Yabancıdan iki haftada 516.6 milyon dolarlık satış

Yabancı yatırımcılar 16 Aralık haftasında 195.1 milyon dolarlık net hisse senedi, 3.1 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senetleri ile 3.8 milyon dolarlık şirket borçlanma senetlerinde net satış yaptı. Yabancı yatırımcı son iki haftadır hisse senedi piyasasında net satış yönünde yer alıyor. İki haftada yapılan satış da 516.6 milyon dolara geldi.

Ticari krediler 18.7 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Aralık itibarıyla 71 milyar 923 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 343 milyar 622 milyon liradan 7 trilyon 415 milyar 545 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 99 milyar 637 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 732 milyar 517 milyon lira oldu. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Aralık itibarıyla 8 milyar 642 milyon lira artışla 1 trilyon 50 milyar 36 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 357 milyar 571 milyon lirası konut, 44 milyar 511 milyon lirası taşıt ve 647 milyar 953 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 749 milyon lira artarak 958 milyar 844 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,3 yükselerek 406 milyar 160 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 200 milyar 506 milyon lirası taksitli, 205 milyar 654 milyon lirası taksitsiz oldu.