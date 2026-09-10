Merkez Bankası rezervleri azaldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi rezerv varlıklarında 4 Eylül ile biten haftada düşüş kaydedildi.

TCMB verilerine göre, resmi rezerv varlıkları bir önceki haftadaki 188,2 milyar dolar seviyesinden yüzde 2,1 azalarak 184,2 milyar dolara geriledi.

Altın rezervleri 113,8 milyar dolara düştü

Döviz varlıkları aynı dönemde 70,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,8 azalarak 113,8 milyar dolara geriledi.

Net rezervler bir haftada 66,6 milyar dolardan 65,6 milyar dolara düştü.

Swap hariç net rezervler de 55,9 milyar dolardan 53,4 milyar dolara geriledi.