Merkez Bankası rezervleri düşüşünü sürdürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada 624 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 15 Kasım itibarıyla toplam rezervler 157 milyar 308 milyon dolardan, 156 milyar 684 milyon dolara geriledi.

Brüt rezervler 92 milyar 121 milyon dolardan 94 milyar 121 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri 65 milyar 187 milyon dolardan 62 milyar 594 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 60 milyar 734 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 674 milyon dolar azalarak 59 milyar 60 milyon dolara indi.