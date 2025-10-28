  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi
Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi

Merkez Bankası rezervleri geçen hafta Reuters'ın bankacılara dayandırdığı habere ve Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın hesaplamasına çift haneli azaldı. Düşüşün sebeplerinin başında altın fiyatlarındaki gerileme geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervi, geçen hafta altın fiyatlarındaki küresel düşüş ve artan siyasi endişelerle yapılan döviz satışlarının da etkisiyle geriledi.

Prof. Dr. Kara, altın düşüşünü hesapladı

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da yaptığı hesaplamada, “Geçen hafta merkez bankasının net rezervleri 11,4 milyar dolar azaldı. Bu düşüşün 5,2 milyarı altın fiyatlarından kaynaklandı” dedi.

Geçen hafta rekor görülmüştü 

Reuters haberine göre, üç bankacının hesapladığı verilerde, altın rezervlerini de kapsayan toplam rezerv 24 Ekim'de sona eren haftada 13 milyar dolar azalış gösterdi. TCMB’nin toplam rezervinin 185,5 milyar dolara gerileyeceği hesaplanırken, geçen hafta 198,4 milyar dolarla rekor görülmüştü.

TCMB'nin öncü verilerine dayanan hesaplamalara göre, net rezervler de 12 milyar dolarlık azalışla 67,5 milyara geriledi.

Bankacılar, net rezervdeki düşüşün 5 milyar dolardan fazla kısmının altın fiyatlarındaki geçen hafta görülen düşüşten kaynaklandığını hesapladı. Altın fiyatları geçen hafta yüzde 3,3 geriledi.

Hesaplamalara göre swap hariç net rezerv 11 milyar dolardan biraz fazla azalışla 52 milyar dolara düştü.

Döviz satışı da var

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB geçen hafta siyasi gündemdeki değişimlerin de etkisiyle 5-5,5 milyar dolar seviyesinde döviz satışı yaptı.

Geçen hafta piyasalarda, CHP kurultayının iptali talebiyle için açılan dava takip edilirken, davanın reddedilmesiyle birlikte piyasalarda pozitif bir seyir görüldü.

Rezervlere ilişkin resmi veri, perşembe günleri 14:30’da açıklanıyor.

